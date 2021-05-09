Медики назвали самый полезный овощ для укрепления иммунитета 1 9.05.2021, 14:36

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В нем много кальция, магния, калия, йода, фосфора и большое количество серы.

Укрепление иммунитета становится важной темой весной. Люди готовы есть горстями витамины и ложками салаты, чтобы оздоровить свой организм. Однако лучше всего повышают сопротивляемость организма правильные продукты.

Как рассказал врач Михайло Лущик, есть овощ, который не только поможет укрепить иммунитет, но и поддержит сердечно-сосудистую систему человека, пишет u-news.com.ua.

По словам специалиста, самый полезный овощ – это редька. В ней много кальция, магния, калия, йода, фосфора и большое количество серы, которая способствует улучшению пищеварения и очищает организм от шлаков.

Редька весьма вкусная, особенно в различных салатах и она прекрасно укрепляет сердце и сосуды. Чрезмерное употребление животных жиров приводит к холестериновым отложениям на стенках сосудов и снижении их эластичности. А вот регулярное включение в свой рацион редьки поможет избавиться от этой проблемы полностью.

Еще один плюс редьки в том, что у нее довольно продолжительный период хранения (особенно у черной), а еще она богата на аминокислоты и микроэлементы. В период сезонных пандемий она становится просто незаменимой.

Ее рекомендуют при простудах и кашлях, так как у нее есть и противомикробные свойства. В пищу можно употреблять не только корнеплоды, но и молодую зелень – например, добавить в суп. Сами корнеплоды можно есть свежими, вареными, жареными и маринованными.

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