Диетолог раскрыл полезную замену шашлыка 4 9.05.2021, 15:55

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Главное в приготовлении пищи на углях — это особый аромат.

Шеф-повар и телеведущий Владимир Павлов раскрыл полезную замену традиционного мясного шашлыка, пишет «Лента».

По его словам, хотя мясо и дает чувство сытости, но с трудом воспринимается организмом. Специалист советует вместо него приготовить на углях овощи или рыбу. Он отмечает, в таком случае человек сможет съесть больше и при этом чувствовать себя намного лучше. Также для пикника можно использовать грибы, которые долго перевариваются и дают ощущение сытости, как и мясо, добавил Павлов.

Эксперт подчеркнул, что главное в приготовлении пищи на углях — это особый аромат, который позволяет пожарить даже самые обычные овощи «в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде».

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян перечислила несколько правил, которые нужно соблюдать при походе на шашлыки. Специалист порекомендовала быть умеренным при употреблении мяса и растянуть этот процесс во времени. «Перед таким тяжелым приемом пищи все-таки лучше съесть салаты и не надо набрасываться на еду, нужно растянуть это во времени. Поел салат — занялся приготовлением шашлыка, поговорили — немного поели мяса», — советует она.

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