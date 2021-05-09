В российском Петрозаводске ветеран на 9 мая вышел на акцию протеста 9.05.2021, 19:27

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Он протестует против незаконной торговой пристройки.

В Петрозаводске ветеран Второй мировой войны Николай Бакинов вышел на акцию протеста, чтобы добиться сноса незаконной торговой пристройки «Невский пассаж». Он принес плакат с надписью «Добили жену — добейте и меня», передает корреспондент «Новой газеты».

«Доводят до такого состояния, что вышел, как говорится. Жену умертвили, так возьмитесь за меня, может тогда успокоитесь? В конце концов, у нас Конституция соблюдается или нарушается? Никакие законы не действуют. Жить невозможно в квартирах, мне пришлось временно снимать квартиру, потому что врачи запретили — иначе, сказали, как жена преждевременно уйдете», — рассказал он «Новой».

Жители дома с незаконной торговой пристройкой собрались в поддержку ветеранов Второй мировой войны, которые одиннадцатый год вместе с соседями борются за снос пристройки. Семь лет назад суд вынес решение о ее сносе, которое до сих пор не исполнено. Ветераны Николай Бакинов и Владимир Дмецов в знак протеста сдали свои медали к 70-летию победы, несколько раз объявляли голодовку и выходили к пристройке с одиночными пикетами.

Николай Бакинов за время борьбы потерял жену и по совету врачей временно переехал на съемную квартиру. Жильцы дома говорят, что из-за пристройки зимой под их окнами вырастают сугробы, а летом с крыши идет испарение, из-за которого в квартирах невозможно находиться из-за высокой температуры.

Акция прошла без задержаний. За участниками акции наблюдали двое сотрудников полиции.

Накануне акции полиция задержала блогера Алексея Трунова, который разместил на своей странице обращение к жителям города с просьбой поддержать ветеранов. Его доставили в спецприемник МВД и составили протокол по ч.2 статьи 20.2 КоАП. Утром 9 мая суд дал Трунову сутки ареста.

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