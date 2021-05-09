«Нашел родственников до седьмого колена, а когда увидел данные о Рокоссовском — не поверил» 9.05.2021, 22:18

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Как белорусский пенсионер сделал открытие о месте рождения советского маршала.

В биографии Константина Рокоссовского много странного, пишет kp.by. Начиная от того, что была неизвестна его точная дата и место рождения, менялась информация о происхождении отца и т.п.

Но одним белым пятном стало меньше. Помог случай. Владимир Абрамчук, по специальности инженер-строитель, а ныне пенсионер, изучая родословную в Национальном исторической архиве Беларуси, напал в экземпляре Метрической книги из Фонда Минской духовной консистории на сведения о рождении Константина Рокоссовского.

Маршал оказался на семь лет старше

- Как свидетельствуют документы, знаменитый военный и политический деятель ХХ века маршал Константин Константинович (Ксаверьевич) Рокоссовский родился на белорусской земле – в местечке Телеханы Пинского уезда Минской губернии (сегодня Ивацевичского района Брестской области), - сообщили в архиве.

Его директор Дмитрий Яцевич подтвердил журналистам, что это абсолютно достоверная информация: «На сайте мы разметили все данные, где указаны фонд, опись, дело. И приложен даже снимок метрической книги.

Что же там написано?

«Согласно найденной записи, мальчик Константин, сын дворянина Ксаверия Викентьевича Рокоссовского, римско-католического вероисповедания, и его жены Антонины Ивановны, православного вероисповедания, родился 3 (15) сентября 1889 г., а 4 (16) 1889 г. был крещен в Свято-Троицкой Телеханской церкви».

Выходит, что Константин Рокоссовский был на пять или даже на семь лет старше, чем это было записано в его более поздних документах. И умер маршал, получается, не на 72, а на 79-м году жизни.

Минский документ – единственное свидетельство о рождении Рокоссовского

«Исследователям было известно, что мать будущего маршала Антонина Овсяникова, умершая в 1911 г., была родом из Телеханов. Однако никто не мог подумать, что в этом же городке родился и сам Константин», - добавили в архиве.

- Насколько можно быть уверенными, что речь идет о маршале Рокоссовском, а не о его тезке?

- Сопоставляя все факты, в том числе о рождении его матери и отца, мы убеждены, что речь идет о маршале, - ответил Дмитрий Яцевич. – Да, вокруг Рокоссовского много легенд, в том числе связанных с его именем и местом рождения. Но мы должны придерживаться документов.

Правнучка маршала – журналистка «Российской газеты» Ариадна Рокоссовская – после сообщения о новых фактах биографии предка, напомнила в своем издании, что никаких документов, подтверждающих место и дату рождения Рокоссовского, кроме его автобиографий до сих пор не существовало:

«В 1914 году в приказе о зачислении в 5-й Каргопольский полк указан год рождения 1894, а позже Константин Константинович писал, что родился в 1896 году. Считалось, что он родился в Варшаве, хотя в конце Великой Отечественной войны он стал указывать в качестве места рождения город Великие Луки Псковской области. Его семья объясняет это тем, что летом 1945 года он стал дважды героем Советского Союза, в связи с чем полагалась установка памятника на родине героя. Ставить памятник своему полководцу в другой стране в советском руководстве сочли неуместным, и маршалу предложили выбрать себе другое место рождения - в СССР. Рокоссовский выбрал город Великие Луки Псковской области, скорее всего, в связи с тем, что перед войной он служил в Пскове и полюбил эти места, а в Великих Луках до революции находилось поместье баронов Рокасовских».

Журналисты поинтересовались у Ариадны, как она восприняла новость из минского архива?

«Со сдержанным оптимизмом, - ответила правнучка маршала «Комсомолке». - Сами по себе Телеханы, как место рождения, меня не удивляют. Более того, я удивляюсь тому, что мы сами не догадались искать там, учитывая, что мать Константина Константиновича родом из тех мест, и знакомство родителей, скорее всего, произошло там же. Но семь лет – слишком большая разница! Не исключено, что эта запись в метрике – о рождении старшего брата будущего маршала, который, возможно, умер в младенчестве, что позволило назвать следующего сына также Константином. А для нас это сигнал, что в метрических книгах за 1894 или 1896 годы может быть, есть запись о рождении в Телеханах в начале декабря моего прадеда».

В Телеханах земляки ухаживают за могилой матери маршала

Инженер-строитель, а ныне пенсионер Владимир Абрамчук из деревни Сомино Ивацевичского района пришел в архив, чтобы исследовать свою родословную, а совершил историческое открытие.

- Нашел родственников до седьмого поколения, - рассказывает нам Владимир Николаевич. - А когда увидел данные о Рокоссовском, то поверить не мог. Ведь в одной биографии пишут, что он родился в Польше, в другой, что в России. Сразу ввели в заблуждение и поэтому найти подтверждений не могли. Несколько дней ходил под впечатлением. А потом и в архиве подтвердили, что это тот самый маршал Рокоссовский. К тому же, в Телеханах на католическом кладбище похоронена мать Константина Рокоссовского.

Архивисты выяснили, что носители фамилии, Овсяниковы, появились в Телеханах довольно поздно, а корни их из имения Тулятичи соседнего Кобринского уезда Гродненской губернии (сегодня Ивановский район Брестской области). Вероятнее всего, именно оттуда и происходила мать будущего маршала.

Светлана Крек, бывшая председателем поселкового Совета Телехан, рассказал нам, что ее земляки писали Рокоссовскому о могиле матери, и даже получил ответное письмо.

«В 90-х годах мы поставили на могиле, которую нам указали старожилы, небольшой памятник. На нем было высечено: «Здесь покоится прах матери дважды Героя Советского Союза маршала К.К. Рокоссовского».

В 2015 году по инициативе пинского историко-патриотического клуба «Поиск» был установлен новый памятник. Но еще когда был жив Константин Рокоссовский, директор нашего дома культуры Анатолий Александров отправил ему письмо и пригласил приехать на могилу к матери. В ответном письме Рокоссовский сообщил, что его мать действительно умерла в Телеханах».

Письмо Рокоссовского односельчанам: «Проживал ли я в Телеханах – не помню»

Это письмо маршал написал в Телеханы.

Вот полный текст письма Рокоссовского, копию которого журналистам переслала Светлана Крек:

«Уважаемый тов. Александров!

От детских лет сохранились у меня весьма смутные воспоминания. Проживал ли я в Телеханах – не помню, но мне кажется, что нет.

После смерти отца я остался со старшей сестрой в Варшаве, а моя мать с младшей сестрой уехала к себе на родину в Телеханы, где она вскоре умерла и была похоронена.

Мне кажется, что она не могла быть похоронена на польском кладбище (как вы пишете), потому что была православного вероисповедания. Ее девичья фамилия, насколько я помню, была Овсянникова или Овсянко. Вот, пожалуй, и все, что мог вспомнить. Прошу извинить меня за то, что так поздно отвечаю на Ваше письмо.

Сердечно благодарю Вас за приглашение посетить Телеханы. К. Рокоссовский, Маршал Советского Союза

Фотографию прилагаю. 18.11.65 г.»

В Телеханы Константин Рокоссовский так и не приехал.

«Казалось, на этом история закончилась, но теперь вот есть хорошее продолжение», - рада Светлана Андреевна. Она также, как и Рокоссовский в письме, задалась вопросом, почему православную белоруску Антонину Овсянникову похоронили на католическом кладбище?

«В поселке говорят, что она жила в доме католической семьи. Возможно, поэтому ее похоронили на католическом кладбище», - предполагает Светлана Крек.

Кстати, первая православная Свято-Троицкая церковь, в которой была сделана запись о рождении будущего маршала, сгорела в 1916 году, но в 1934 году, при Польше, был построен новый храм.

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