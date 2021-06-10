Степан Латыпов в суде: Все мои действия — из-за сотрудников ГУБОПа 10.06.2021, 11:53

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Степан Латыпов

Политзаключенного направили на судебно-психиатрическую экспертизу.

Сегодня возобновился суд по делу защитника площади Перемен Степана Латыпова. Десятки белорусов пришли поддержать политзаключенного. В зал пустили всего 15 человек из-за «неблагоприятной эпидемиологической обстановки». Те, кому удалось попасть на заседание, рассказали, что Степан находится в стеклянной клетке и прикован наручниками к милиционерам. Выглядит неплохо, но «очень злой, на нем одежда с высоким воротом и шва не видно».

Сам Латыпов сказал, что все его действия связаны не с неадекватностью, а «с сотрудниками ГУБОП».

Именно их он упомянул и перед тем, как перерезал себе горло ручкой. Тогда он сказал, что в ГУБОПе угрожали возбудить уголовные дела против его родных и соседей, если он не признает вину.

Латыпова обвиняют в «мошенничестве в особо крупном размере», «грубом нарушении порядка и сопротивлении милиционеру».

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