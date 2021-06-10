В Украине запретили вещание лукашистского канала «Беларусь 24» 5 10.06.2021, 17:00

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Соответствующее решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио.

В Украине запретили трансляцию белорусского госканала «Беларусь 24» в связи с наличием среди участников его эфиров людей, представляющих угрозу для безопасности Украины, сообщает детектор.media.

Соответствующее решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио.

По словам члена совета Максима Анаприенко, в последнее время в эфире «Беларусь 24» появлялись лица, «несущие угрозу для безопасности Украины».

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