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В Украине запретили вещание лукашистского канала «Беларусь 24»

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  • 10.06.2021, 17:00
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В Украине запретили вещание лукашистского канала «Беларусь 24»

Соответствующее решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио.

В Украине запретили трансляцию белорусского госканала «Беларусь 24» в связи с наличием среди участников его эфиров людей, представляющих угрозу для безопасности Украины, сообщает детектор.media.

Соответствующее решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радио.

По словам члена совета Максима Анаприенко, в последнее время в эфире «Беларусь 24» появлялись лица, «несущие угрозу для безопасности Украины».

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