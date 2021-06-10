«Ник и Майк»: Лукашенко серьезно болен 51 10.06.2021, 18:40

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Фото: AFP

Отменены все дворцовые мероприятия.

Из-за слабого здоровья диктатора отменили все дворцовые мероприятия и завтрашние Миоры, сообщает телеграм-канал Ник и Майк.

Ещё синепалый «трудоголик» работать не любит, а вот хоккей — для него все. Однако и хоккей, который сегодня по расписанию, сегодня тоже не состоялся, чего не приключалось очень и очень давно. На радость жителям соседних с «Олимпик-парком» зданий.

И для размышлений СБП и прочим силовикам. По информации Ника, многие милиционеры и ОМОНовцы начали активно продавать квартиры. Причем не только в Минске. И правильно, бежать удобнее с кэшем за пазухой. Напомним только, что скрыться не удастся. История знает тому много примеров.

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