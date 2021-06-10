На границе с Беларусью Литва строит палаточный городок для размещения мигрантов 2 10.06.2021, 19:10

3,092

Власти Литвы фиксируют небывалый наплыв нелегальных мигрантов через территорию Беларуси.

Как ранее анонсировали власти Литвы, на границе с Беларусью началось развертывание первого палаточного городка для нелегальных мигрантов, наплыв которых наблюдается с территории Беларуси в последнее время, пишет ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

C проблемой размещения нелегалов Литва столкнулась около недели назад, когда Центр регистрации иностранцев в городе Пабраде переполнился. Тогда глава МВД Литвы заявляла о том, что начнется строительство палаточных городков, а при необходимости к решению вопроса будет привлечена и армия.

Первый палаточный городок мигрантов-нелегалов будет рассчитан на 350 человек. Площадку готовят с помощью военных.

- Все места в Центре регистрации иностранцев - на 240 человек, заняты нелегальными мигрантами с прошлых выходных. Здесь лица, незаконно пересекшие границу, будут находиться до принятия решения по их персоне, - уточнил начальник центра Александрас Кисловас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».