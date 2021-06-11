Дмитрий Павличенко попал в реанимацию 30 11.06.2021, 11:07

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Дмитрий Павличенко

Экс-командир СОБРа — один из главных фигурантов дел о громких исчезновениях оппозиционных политиков.

Больше недели бывший командир СОБРа и воинской части 3214 Дмитрий Павличенко провел в реанимации одной из больниц Минска, куда попал с коронавирусом, передает «Народная воля».

Напомним, что Дмитрий Павличенко – один из главных фигурантов дел о громких исчезновениях Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Дмитрий Павличенко руководит Белорусской ассоциацией ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь», в последние годы вел не сильно публичный образ жизни. Однако во время массовых протестов минувшего года был замечен не только на митинге в поддержку Лукашенко, но и среди его ближнего круга – фото Павличенко с пресс-секретарем Лукашенко и подозреваемой в убийстве Романа Бондаренко Натальей Эйсмонт разлетелось по многим сайтам. Проходила информация, что Павличенко был одним из главных консультантов по разгону акций протеста и что не без его влияния случилась отставка министра внутренних дел Юрия Караева.

В свое время Дмитрий Павличенко перенес операцию на сердце, судя по всему, коронавирус для него не прошел без осложнений. Как видно, эта болезнь не щадит ни своих, ни чужих.

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