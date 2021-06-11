Акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову в Москве на Красной Площади 11.06.2021, 14:15

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Павел Крисевич

Пистолет был заряжен холостыми патронами.

Акционист Павел Крисевич, известный перформансом в образе Иисуса Христа у здания ФСБ на Лубянке, в пятницу был задержан на Красной площади в Москве после того, как устроил акцию со стрельбой, сообщает «Радио Свобода».

По сообщениям очевидцев, он дважды выстрелил из небоевого пистолета в воздух, а затем себе в голову. По словам его подруги Анастасии Михайловой, ни он, ни кто-либо еще не пострадал, поскольку пистолет был заряжен холостыми патронами. По данным «Открытых медиа», речь идет о списанном охолощенном пистолете модели Р-411.

⚡️Акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади — Readovka pic.twitter.com/hH6i3jCalQ — Борис 🇷🇺 (@BorisPrimorye) June 11, 2021

Акция была направлена в поддержку политикзаключенных. Крисевич начал стрелять со словами «Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы«.

Была задержана также журналистка SOTA Ника Самусик, снимавшая акцию.

Издание «Открытые медиа» публикует отрывки из манифеста Крисевича, в котором тот называет свою акцию «контрольным выстрелом» для «государственного устрашения». «Государство вешает на протест стигму преступления. Заставляет нас в камерах и чатах себя представлять преступниками. Но кто оно без государственного устрашения? Ясно, что пустое место» - пишет активист.

Павел Крисевич - активист из Петербурга, неоднократно проводивший художественные акции против репрессий, в защиту политзаключенных. Наиболее известна его акция у здания ФСБ. Крисевича задержали вечером 5 ноября 2020, когда он висел на кресте напротив здания на Лубянке, а у его ног горели папки, символизирующие уголовные дела.

Крисевича арестовали на 15 суток. После выхода из изолятора он дал интервью сайту Север.Реалии, в котором рассказал, что значила его акция, и почему он устраивает перформансы в поддержку политзаключенных.

Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов приняла решение отчислить Крисевича. В вузе считают, что поступки активиста «не соотносятся со званием студента».

Крисевич устраивал и другие акции в поддержку политзаключенных. В последний раз его задерживали 2 мая, когда активисты выставили на мольбертах свои картины перед памятником Пушкину в Михайловском сквере. Тогда его арестовали на 10 суток.

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