Мнение: Рабочие, это еще один сигнал готовиться брать инициативу в свои руки

Фото: tut.by

Выход простой.

Пока Головченко в лучших традициях Семашко ищет схемы компенсации потерь хунты за счет российских налогоплательщиков для «Гродно Азота» и «Гомельского химического завода», руководство «Беларуськалия» забилось в домик и даже бурную деятельность по вариантам обхода возможных санкций свернуло. Из домика пытается оттуда подавать знаки рабочим, что все будет хорошо, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А рабочие не дураки и видят, что количество ЧП на предприятии растет в геометрической прогрессии. Денег на ремонт все меньше. Санкции могут и вовсе застопорить поставку новых запчастей. Шахтеры, которые не ушли в стачку из-за того, что у них много кредитов, с легким ужасом думают, как быть. Выход простой, и он был предсказан еще в августе. Необходимо бастовать и убирать хунту и ее приспешников в виде Головатого и сотоварищи. Иначе в пропасть упадет не только «Беларуськалий», но и вся экономика Беларуси.

Стачком «Беларуськалия» пишет о том, что инспектор с Yara уже прибыл на завод (и заодно дополнил нашу информацию про затопление шахт). Ник подтверждает эту информацию. Командировка должна быть долгосрочной. Впрочем, даже норвежцы понимают, что санкций уже не избежать.

Канадская Nutrien увеличивает на 0,5 млн тонн производство. Это примерно половина месячного экспорта «Белкалия».

Даже контракты с Китаем и Индией, которые под санкции не подпадают, в долларах. И пока не очень ясно, как с этим быть. Головатый и К трясутся в домике. Была бы возможность – уже бы все свалили в Россию. Но куму Вити Лукашенко нельзя покидать «Титаник», в котором уже далеко не одна пробоина.

Меж тем, по объемам отгрузки «Беларуськалий» вырос по сравнению с 2020 годом на 25 процентов – 7,7 млн тон вместо 6,1 млн тон. Обращает на себя внимание, что объем по некоторым позициям вырос в 100 раз. Например, экспорт натрия хлора технического вырос на 9828% (c 1 тыс до 90 тыс тонн), нитрат калия на 3383% (c 0,65 тыс тонн до 19 тыс тонн), соль поваренная – на 6535% (c 0,1 тыс тонн до 1,8 тыс тонн).

Также обращает на себя внимание увеличение продаж внутри Беларуси по отдельным позициям. Например, натрий хлористый вырос на 1172% (c 17 тыс тонн до 200 тыс тонн). Понятно, что никакого роста потребления в Беларуси быть не может. Схематоз заточен на Россию, когда удобрения приходят в колхозы, там списываются, а затем успешно продаются в приграничные российские регионы. Даже ушлые российские фермеры иногда удивляются размаху. При потребностях белорусского сельского хозяйства около 300 тысяч тонн отгрузки в колхозы строго больше 1 млн тонн.

Но план у хунты прежний – ночь простоять да день продержаться. А значит, безопасность и будущее завода никого не волнует. Рабочие, это еще один сигнал готовиться брать инициативу в свои руки. Да пребудет с нами сила!

