«Более 35% экспорта»: как санкции ЕС ударят по режиму Лукашенко 4 12.06.2021, 8:13

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Белорусские власти могут лишиться валютной выручки.

Евросоюз заявил о возможном принятии нового пакета санкций, которые могут затронуть ключевые сектора белорусской экономики. Такой поворот событий приведет к беспрецедентному ухудшению отношений между Беларусью и ЕС. Что это будет означать? Об этом пишет сайт naviny.by.

Политические отношения между Минском и Брюсселем последние два десятка лет перманентно искрили. Однако до значимых, а тем более жестких экономических санкций дело никогда не доходило. Поэтому нынешнее охлаждение отношений между Беларусью и ЕС можно считать беспрецедентным.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая 8 июня в Европарламенте во время обсуждения ситуации в Беларуси, заявил, что из-за нарушений прав человека подготовлены жесткие санкции, которые затрагивают «критические отрасли белорусской экономики». «Но финальное решение будут принимать государства-члены ЕС», — добавил Боррель.

Что могут означать санкции, которые затрагивают «критические отрасли белорусской экономики»? Главный отраслевой инструмент воздействия ЕС на ситуацию в Беларуси — торговый канал.

За январь—март 2021 года белорусский товарный экспорт в ЕС составил 2,1 млрд долларов или 25,4% от всего экспорта. Не исключено, что к возможным санкциям ЕС может присоединиться Украина — туда в первом квартале Беларусь поставила товаров на 932,8 млн долларов, доля южной соседки в белорусском экспорте — 11,4%.

Таким образом, в случае введения жестких западных санкций в отношении «критических отраслей белорусской экономики» под ударом в худшем сценарии может оказаться более 35% белорусского экспорта, а это 3 млрд долларов только за первый квартал нынешнего года.

Что Беларусь продает в направлении Евросоюза и Украины?

В основном это энергетический экспорт. Нефть, добываемая на белорусской территории, поставляется, судя по официальным статданным, в Германию, а нефтепродукты, вырабатываемые из российской нефти, направляются преимущественно в Украину и страны ЕС.

В первом квартале экспорт нефтепродуктов и белорусской нефти составил 1,2 млрд долларов из упомянутых 3 млрд долларов. И именно этот нефтяной экспорт некоторые страны ЕС уже призывали обложить санкциями.

Помимо нефтяных товаров Беларусь продает в страны ЕС металлургическую продукцию, а это также приличные деньги (сотни миллионов долларов ежегодно).

Из-за западных санкций может также пострадать белорусский калийный экспорт. Видимо, по причине санкционного давления со стороны Запада пять из семи пунктов указа «О реализации калийных удобрений», опубликованного на этой неделе, не были раскрыты и получили запись «для служебного пользования».

Так что, судя по реакции, власти оценивают риск введения Западом экономических санкций как весьма серьезный, поэтому засекречивают нормативные документы.

Последствия жесткого сценария

Пойдет ли Запад на жесткие экономические санкции в отношении Беларуси, и что будет в этом случае?

Эксперты полагают, что жесткие санкции со стороны ЕС будут серьезным вызовом для белорусской экономики.

«Если жесткие санкции будут одобрены и коснутся хотя бы половины белорусского экспорта в страны Евросоюза, последствия будут весьма болезненными. Санкции в таком случае скажутся и на валютной выручке, и на доходах бюджета, это будет тяжелый удар по экономике», — отметила в комментарии академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

При этом очередной пакет европейских санкций в отношении Беларуси будет принят только в том случае, если их 21 июня единогласно одобрят все страны ЕС.

По ее мнению, если ЕС введет жесткие санкции, это может повысить негативные ожидания в белорусском обществе, которые в той или иной мере могут материализоваться на валютном и депозитном рынке.

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