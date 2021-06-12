Ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей

Ученые нашли новые коронавирусы у летучих мышей8
- 12.06.2021, 8:28
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Один из них генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2.
Китайские ученые заявили, что обнаружили ряд новых коронавирусов у летучих мышей, один из которых, возможно, является генетически очень близким к SARS-CoV-2 и вызывает болезнь COVID-19.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на CNN.
Ученый Вэйфэн Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы у небольших лесных летучих мышей в провинции Юньнань, на юго-западе Китая, в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года.
«В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса у разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобные SARS-CoV-2», - говорится в публикации.
По словам ученых, один из новых коронавирусов - вирусный образец под названием RpYN06, найденный у вида подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2.
Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей.