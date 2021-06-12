Очень странные дела

Очень странные дела14
- 12.06.2021, 8:33
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По БТ показывают старые кадры встречи Лукашенко и Шеймана?
Telegram-канал «Ник и Майк» обратил внимание на любопытный факт. Вчера стало известно об отставке Виктора Шеймана. Кадры его встречи с Лукашенко показали по БТ. Однако, как пишет Telegram-канал, его показали лишь два раза:
— И два раза он писал в блокноте одно и то же. Если сравнить с видео от 27 мая, то одинаковые даже некоторые перебивки.
А вот фото 27 мая. Папки, сирень и даже стулья не двигаются. И как им это удается? Две недели прошло как-никак.
Резюме. Синепалый террорист хунте уже не сильно нужен, если есть фотошоп, — пишет Telegram-канал.