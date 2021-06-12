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Белорусы Лондона призвали страны G7 отстаивать демократию

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  • 12.06.2021, 9:10
Белорусы Лондона призвали страны G7 отстаивать демократию

Нам нужна помощь в борьбе с диктаторами.

В Лондоне прошла акция с обращением к участникам саммита G7 отстаивать ценности демократии.

Было много выступающих от стран, где народ сражается за демократию - Гонконг, Венесуэла, Тибет, Мьянма, Беларусь, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

«Нам нужна помощь в борьбе с диктаторами и G7 могут и обязаны нам помочь, потому что нельзя жить в мире, где людей убивают на улицах за их политические взгляды, где люди сидят в тюрьмах из-за цвета одежды, зонта или флага. Мы будем продолжать требовать введения санкций против диктаторских режимов. Это наша обязанность как жителей демократических стран», - пишут нам участники акции.

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