Экзамен по истории Беларуси предлагают сделать обязательным при поступлении в вузы

Экзамен по истории Беларуси предлагают сделать обязательным при поступлении в вузы12
- 12.06.2021, 9:51
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Об этом заявил глава министерства образования.
Об этом сообщил во время слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко.
"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Карпенко. Его цитирует госагентство БелТА.