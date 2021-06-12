Экзамен по истории Беларуси предлагают сделать обязательным при поступлении в вузы 12 12.06.2021, 9:51

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Об этом заявил глава министерства образования.

Об этом сообщил во время слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко.

"Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования", - сказал Карпенко. Его цитирует госагентство БелТА.

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