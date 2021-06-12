В Израиле нашли оттиск древнейшей торговой печати возрастом 7000 лет 1 12.06.2021, 9:57

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На месте древнего поселения Тель-Цаф археологи раскопали 150 оттисков древних печатей.

Обнаружила артефакты группа археологов из Еврейского университета Иерусалима (HU), пишет «Вокруг света. Украина».

Коллекция из 150 оттисков, на которую команда наткнулась в долине Бейт-Шеан на севере страны в 2004-2007 годах, свидетельствовала о высоком развитии экономики и торговых связей в древнем Израиле.

Эти оттиски – буллы (лат. bullae) – служили для маркировки документов, пломбирования помещений и торговых грузов. Буллы гарантировали, что их доставят получателю в целости и сохранности.

Печати, о которых идет речь, были сделаны из небольшого куска глины. Письменности тогда не было. Вместо букв на оттисках имеются геометрические изображения.

Доказательства пломбирования грузов, обнаруженные в Тель-Цафе, чрезвычайно важны. Так как это – первые свидетельства использования пломб для маркировки грузов или опечатывания помещений.

Исследователи определили, что один из 150 найденных оттисков является особенно редким. Радиоуглеродное датирование показало, что ему 7000 лет.

По словам профессора Йосефа Гарфинкеля, оттиск представляет собой самое раннее свидетельство использование таких печатей в Израиле.

Команда считает, что в этом районе проживали люди со значительным достатком. Они строили большие склады и вели активную торговлю. А Тель-Цаф занимал в этих процессах ключевую позицию.

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