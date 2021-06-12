Дональд Трамп заявил, что работает над «книгой из книг» 4 12.06.2021, 10:06

Бывший президент США — автор 19 книг.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент занят своим личным проектом и пишет книгу.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Business Insider.

«Пишу как сумасшедший. Придет время и я представлю вам книгу из книг», — заявил Трамп.

Бывший глава Белого дома отметил, что отклонил два предложения по публикации книги «от неожиданных издателей».

В то же время, бывший президент сообщил, что также сосредоточен на более серьезных вещах, но не уточнил каких.

За свою жизнь Дональд Трамп написал много книг. В данный момент он является автором 19-ти. Последняя книга Изувеченная Америка. Как сделать ее великой вновь вышла за год до его президентства в 2015 году.

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