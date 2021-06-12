В Витебске собираются топить мусором 1 12.06.2021, 10:14

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Чем это грозит экологии?

Одну из котельных Витебска собираются переоборудовать для работы на топливе, полученного из мусора. В нем собираются сжигать отходы не только из областного центра, но также Полоцка и Орши — пишет издание «Народные новости Витебска».

При разработке предпроектной документации должны провести оценку экономической целесообразности использования такого топлива, воздействие на окружающую среду из-за его сжигания, а также мероприятия по предотвращению такого воздействия.

Действительно, чем же грозит сжигание гранул или брикетов, полученных из остатков мусора? Дело в том, что в в него могут попасть опасные вещества, например из элементов питания или ртутьсодержащих ламп освещения. В обычные мусорные контейнеры такие отходы выбрасывать нельзя, но кто гарантирует, что их там не окажется? То же касается лекарств и других химических веществ, остатков различной пластмассы и т.п.

Согласно розе ветров, в Витебске в основном дует южный ветер (18%) и юго-западный (17%). Т.е. треть всего времени дым с этой котельной несет в сторону города.

В Европе подобное топливо используется достаточно давно. Однако, там RDF-топливо сжигается на промышленных предприятия, где техпроцесс обеспечивает высокую температуру горения в печах. В результате количество вредных веществ, выбрасываемых в воздух снижается, что не произойдет при сжигании таких гранул в топках обычной котельной.

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