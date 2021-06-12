В Беларуси изменили правила ЦТ: что нужно знать 1 12.06.2021, 10:34

Можно будет отменить больше ошибочных ответов, а чтобы забрать сертификат, понадобится еще один документ.

В правила проведения Централизованного тестирования, которое начнется 16 июня в Беларуси, правительство внесло изменения. В новом постановлении Совета министров говорится о том, что отныне абитуриенту разрешается отменить в бланке максимум четыре ошибочных ответа (вместо двух, как было до того), пишет kp.by.

Второе важное изменение - чтобы получить сертификат ЦТ, нужно будет предъявить не только паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, пропуск с отметкой «Тестирование прошел», но и документ о получении образования. Это либо школьный аттестат, либо диплом о среднем специальном или профессионально-техническом образовании. То есть, абитуриент должен будет не забыть взять с собой аттестат или диплом при получении сертификата.

Кроме того, изменились правила получения дубликата сертификата ЦТ. Копию выдадут лишь в двух случаях: если оригинал утрачен или пришел в негодность.

В постановлении Совмина прописаны и некоторые другие детали. Например, конкретный запрет проносить в аудиторию и использовать во время испытаний любые устройства приема, хранения и передачи информации. Кроме того, запрещено иметь при себе справочную информацию на каком-либо носителе. Документ, пропуск и ручка с черными чернилами - это все, что может иметь при себе абитуриент на ЦТ.

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