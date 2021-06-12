Такой инфляции Беларусь не видела последние пять лет 3 12.06.2021, 10:52

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Какие продукты и товары подорожали больше всего?

С начала года рост цен в нашей стране превысил 5%. Заметнее всего подорожали непродовольственные товары, пишет intex-press.by.

За последний месяц уровень инфляции в стране, по данным Белстата, составил 0,6%. Цены на продукты питания и непродовольственные товары в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,8%, а услуги подешевели – на 0,2%

Из продуктов заметнее всего подорожали овощи и фрукты. Среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на некоторые электротовары и строительные материалы, а также на хозяйственное мыло. А самой подорожавшей услугой стали цирки, причем, цены на их услуги выросли сразу на 36%.

С начала же года рост цен в Беларуси превысил 5%, причем непродовольственные товары лишь на десятую долю процента обогнали продовольственные (цены на них выросли почти на 6%). Услуги выросли в цене на 4%.

Из продуктов больше всего подорожали овощи и фрукты: в среднем на 12% и 17% соответственно. Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на пиломатериалы (на 19%), строительные конструкции и детали из дерева и шпона (на 15%) и лекарства (на 14%). Самыми подорожавшими услугами стали услуги цирков и некоторые виды коммуналки (в частности, газ, который подорожал на 14%).

Майская инфляция стала рекордной за последние пять лет. Выше она была только в мае 2016-го, когда цены с начала года выросли на 7%.

Топ-5 подорожавших товаров и услуг за месяц

Капуста белокочанная – 21%

Свекла – 16%

Морковь – 15%

Груши – 9%

Виноград – 8%

Топ-5 подорожавших товаров и услуг с начала года

Морковь – 71%

Свекла – 65%

Картофель – 52%

Капуста – 39%

Виноград, услуги цирков – 36%

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