Такой инфляции Беларусь не видела последние пять лет

Такой инфляции Беларусь не видела последние пять лет3
- 12.06.2021, 10:52
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Какие продукты и товары подорожали больше всего?
С начала года рост цен в нашей стране превысил 5%. Заметнее всего подорожали непродовольственные товары, пишет intex-press.by.
За последний месяц уровень инфляции в стране, по данным Белстата, составил 0,6%. Цены на продукты питания и непродовольственные товары в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,8%, а услуги подешевели – на 0,2%
Из продуктов заметнее всего подорожали овощи и фрукты. Среди непродовольственных товаров больше всего выросли цены на некоторые электротовары и строительные материалы, а также на хозяйственное мыло. А самой подорожавшей услугой стали цирки, причем, цены на их услуги выросли сразу на 36%.
С начала же года рост цен в Беларуси превысил 5%, причем непродовольственные товары лишь на десятую долю процента обогнали продовольственные (цены на них выросли почти на 6%). Услуги выросли в цене на 4%.
Из продуктов больше всего подорожали овощи и фрукты: в среднем на 12% и 17% соответственно. Среди непродовольственных товаров заметнее всего выросли цены на пиломатериалы (на 19%), строительные конструкции и детали из дерева и шпона (на 15%) и лекарства (на 14%). Самыми подорожавшими услугами стали услуги цирков и некоторые виды коммуналки (в частности, газ, который подорожал на 14%).
Майская инфляция стала рекордной за последние пять лет. Выше она была только в мае 2016-го, когда цены с начала года выросли на 7%.
Топ-5 подорожавших товаров и услуг за месяц
Капуста белокочанная – 21%
Свекла – 16%
Морковь – 15%
Груши – 9%
Виноград – 8%
Топ-5 подорожавших товаров и услуг с начала года
Морковь – 71%
Свекла – 65%
Картофель – 52%
Капуста – 39%
Виноград, услуги цирков – 36%