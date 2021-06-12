Умер легендарный белорусский конькобежец Игорь Железовский 9 12.06.2021, 11:57

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Игорь Железовский

Фото: «Радыё Свабода»

На его счету шесть побед на чемпионатах мира.

Белорусский конькобежец Игорь Железовский скончался в возрасте 58 лет. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Железовский скончался сегодня утром", — сказала она.

Железовский является серебряным призером Олимпийских игр в Калгари (1988) и бронзовым — Олимпийских игр в Лиллехаммере (1994) на дистанции 1000 м. На его счету шесть побед на чемпионатах мира в спринтерском многоборье (1985, 1986, 1989, 1991-1993) и бронзовая награда мирового первенства-1990.

Отметим, что перед началом белорусской революции Игорь Железовский резко высказывался о режиме Лукашенко.

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