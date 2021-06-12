Нужно перестать кормить режим 7 Telegram-канал «Баста!»

12.06.2021, 12:21

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Перекроем доступ власти к нашим деньгам — она издохнет за пару недель.

В белорусском протесте есть такой парадокс: партизаны устраивают акции протеста, вешают растяжки и флаги, записывают обращения и делают много чего еще для борьбы с диктатурой в родной стране. А после этого мы все встречаемся ранним утром на остановке, в переходе метро и дружно едем на работу. Кормить ОМОН.

Мы все надеемся, что Евросоюз введет жесткие санкции, соседние страны прекратят сотрудничество с режимом, Лукашенко не будут называть «президентом". Все эти надежды, конечно, уже сбываются, это очень сильно бьет по режиму, но это вовсе не значит, что мы все должны сесть, сложив ручки и ждать, пока само развалится. Не развалится. Без нас точно не развалится.

Как мы можем быть против режима и вместе с тем работать на режим до седьмого пота за нищенскую зарплату, терпеть умалишенных идеологов, покорно опустив голову пахать? Пахать на космические зарплаты «силовиков», на их бесплатные квартиры, ютясь в съемной коморке. Пахать на капризы престарелой крысы, на новые кортежи, дворцы и дачи. Как мы можем пахать на зарплаты администрации тюрем, когда в них гниют наши товарищи. Все эти «люди» ничего не производят, кроме насилия и террора, а платим им мы.

Может, хватит уже? Может, напахались? Если мы перекроем доступ хунты к нашим деньгам, она издохнет за пару недель. Политзаключенные выйдут на свободу, вынужденные уехать – вернутся домой, наша страна станет свободной, в Беларусь придут новые инвесторы, новые инициативы, демократичные законы, и все то, чего мы так ждем. Нужно только перестать кормить режим.

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