Гигантская очередь возле барановичской школы в первый день приема документов

Гигантская очередь возле барановичской школы в первый день приема документов1
- 12.06.2021, 13:50
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Фотофакт.
Новая (и пока единственная) школа в Боровках (это относительно новый район на окраине города) расположена на улице Скорины.
В Барановичах примерно в 7 часов утра около новой школы на улице Скорины выстроилась очередь из нескольких сотен родителей, пишет местное издание Intex-press.
Некоторые выглядят уставшими: говорят, что пришли занимать места еще ночью. При этом список из желающих попасть в это учебное заведение начали формировать еще 9 июня.
– Был выбран ответственный, который ведет этот список. Все, кто записался, должны отмечаться каждые 4 часа. Никаких инцидентов пока нет, все спокойно, – говорит одна из девушек, стоящих в очереди.
По словам родителей, в списке сейчас около 400 человек. В нем и дети, которые проживают в домах, закрепленных за новой школой (Боровки-2), и те, кто зарегистрирован в других частях этого микрорайона и рассчитывает занять резервные места.
– Очередь занял еще ночью, – рассказывает один из мужчин. – А сейчас их здесь две: одна из тех, кто по прописке, вторая – кто по прописке в эту школу не попадает.
По словам директора новой школы, в помещение, где принимают документы, впускают по 13 человек – для соблюдения социальной дистанции.
– Родители, которые пишут заявления «по прописке», сразу получают «талон-подтверждение». А родители, которые претендуют на свободные места, получают «талон-уведомление» с номером, под которым они записаны, – говорит директор.
Документы в эту школу будут принимать до 15 августа. Рассмотрение заявлений, поданных на свободные места, прием документов (в порядке очередности поданных заявлений) будет осуществляться с 16 до 28 августа.