Стало известно, когда прекратятся дожди в Беларуси 12.06.2021, 14:14

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Ночи обещают быть теплыми, за исключением вторника.

Появился предварительный прогноз погоды на неделю 14-20 июня. Ожидается, что эта неделя будет более сухой, чем предыдущая, когда почти каждый день шли обильные дожди, а местами - ливни с грозами, пишет kp.by.

Ситуация должна измениться уже с понедельника, 14 июня, а в некоторых регионах - со вторника, 15 июня. Лишь местами в среду, 16 июня, возможны кратковременные осадки. А в основном, будет сухо. В большую часть времени ожидается переменная облачность и ясная погода. По крайней мере до конца рабочей недели, пятницы, 18 июня, дождей не прогнозируют.

В то же время жарко не будет. Погода ожидается с ветерком, местами - северным, так что будет сохраняться легкая прохлада. Дневная температура воздуха на юге республики, в Брестской и Гомельской областях, а также в Могилевской области будет достигать 22-24 градусов.

Будет солнечно - время собираться на пляж

В Минске и остальных регионах будет чуть прохладнее - до плюс 21 градуса днем. Ночи обещают быть теплыми, за исключением вторника. В ночь на 15 июня ожидается всего 9-11 градусов тепла. В последующие сутки ночная температура повысится до 13-16 градусов.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.

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