Байден призвал «Большую семерку» к усилению конкуренции с Китаем 3 12.06.2021, 19:53

Лидеры G-7 представили план развития инфраструктуры в развивающихся странах.

Лидеры крупнейших экономик мира в субботу представили план развития инфраструктуры в развивающихся странах – альтернативу инвестициям, осуществляемым властями КНР по всему миру. Однако, участники саммита G7 не сразу пришли к соглашению о том, каким образом можно дать объективную оценку действиям Пекина, включая использование подневольного труда, передает «Голос Америки».

Предложение, касающееся условий труда, было выдвинуто президентом США Джо Байденом, который задался целью создать единый фронт с другими демократическими странами для экономической конкуренции с Китаем в грядущем столетии. Хотя в итоге участники саммита согласились с необходимостью усиления конкуренции с КНР, мнения среди мировых лидеров разделились в отношении того, насколько враждебную позицию должна занять «Большая семерка» в отношении Поднебесной.

Канада, Великобритания и Франция в значительной степени согласны с призывом Байдена осудить практику принудительного труда в Китае, в то время как Германия, Италия и органы Евросоюза продемонстрировали нерешительность в ходе первой сессии саммита G7, состоявшейся в субботу утром в Великобритании. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник администрации Байдена, говоривший на условиях анонимности.

Как сообщил источник в Белом доме, президент США хочет, чтобы лидеры «Большой семерки» единогласно выступили против практики принудительного труда, применяемой Пекином в отношении жителей Китая из числа уйгуров, исповедующих ислам, и других этнических меньшинств. Байден надеется, что решение об осуждении Пекина будет упомянуто в совместном коммюнике, которое будет опубликовано в воскресенье, после завершения саммита. Однако некоторые европейские союзники не хотят идти на серьезный конфликт с Пекином.

Китайский вопрос стал одной из самых обсуждаемых тем на саммите лидеров ведущих экономик мира, собравшихся в эти выходные в курортном городке Карбис-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Этот саммит стал первым с 2019 года подобным мероприятием, проведенным лидерами G7 в очном формате. Прошлогодняя встреча была отменена из-за пандемии COVID-19, и экономическое восстановление после пандемии тоже стало одним из самых обсуждаемых вопросов в сегодняшней повестке дня.

Ожидается, что наиболее развитые демократические страны возьмут на себя обязательство передать развивающимся странам как минимум миллиард доз вакцин против коронавируса.

Союзники также сделали первые шаги в разработке предложения по инвестициям в инфраструктуру, получившего название «Восстановим мир лучше, чем раньше» (Build Back Better for the World), что перекликается с главным лозунгом предвыборной кампании Джо Байдена.

Согласно плану, сотни миллиардов долларов будут инвестированы властями стран G7 в сотрудничестве с частным сектором и с соблюдением экологических и трудовых стандартов. Этот план призван составить конкуренцию китайской инициативе «Один пояс – один путь» стоимостью в триллион долларов. Власти Китая ранее начали осуществление целого ряда проектов и создания судоходных путей, охватывающих большую часть мира, прежде всего в Азии и Африке. Противники этой инициативы говорят, что китайские проекты часто способствуют накоплению огромных долгов и ставят страны-участницы в зависимость от Пекина.

Великобритания также хотела бы, чтобы мировые демократии стали менее зависимыми от Китая. Британское правительство заявило, что в ходе субботних дискуссий будет рассмотрен вопрос о том, «как мы можем сформировать глобальную систему, чтобы она служила нашим народам и поддерживала наши ценности», в том числе с помощью диверсификации цепочек поставок, которые в настоящее время сильно зависят от Китая.

Не все европейские державы настроены столь критически в отношении Китая, который, по словам Байдена, стал основным соперником Запада в 21 веке. Однако, есть явные признаки того, что отныне Европа готова уделять больше внимания действиям Пекина.

