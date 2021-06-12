Космодром «Восточный» – зона распила бюджета России космических масштабов 1 12.06.2021, 20:53

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Россияне так и не получили в 2016 году обещанный космодром и ракета-носитель «Ангара» не взмыла к звездам.

Когда Российская Федерация начинала строительство космодрома «Восточный», то этот объект в первую преподносился как серьезная альтернатива космическим запускам с других космодромов. Согласно проекту, «Восточный» должен был стать первым в России объектом, подобного уровня с претензией на конкуренцию на международном уровне, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко для sprotyv.info.

Но заложенный в 2010 году космодром, реальное строительство которого началось в 2011-м, до сих пор так и не сдан в полноценную эксплуатацию. И более того, не будет сдан, как минимум до 2030 года.

И это звучит крайне странно, ведь сдачу «Восточного» обещали в 2016 году. Что же пошло не так?

Как и многие объекты, и проекты, за которые в последнее время берется Российская Федерация, а особенно под патронатом «Роскосмоса», космодром «Восточный» оказался не более чем как элементом распила бюджетных средств.

Например, бюджет космодрома неоднократно увеличивался. Сначала до 81 млрд рублей, затем, в 2015 году заявляли о том, что только инфраструктура «Восточного» обойдется в 120 млрд рублей, а некоторое время спустя ценник увеличился до 180 млрд рублей.

В свою очередь, ура-патриотические россияне так и не получили в 2016 году обещанный космодром и ракета-носитель “Ангара” не взмыла к звездам. Кстати, упоминание про “Ангару” было сделано не просто для красивого словца, а потому как на космодроме «Восточный» под эту ракету к 2017 году должен был быть сдан стартовый стол. Но, на тот момент на месте стартового стола был лишь котлован, а саму его сдачу перенесли на 2022 год.

Когда же слишком любознательные ура-патриоты стали задаваться вопросом, а что это вообще со сроками происходит? Обещали сдачу на 2016-й, а целый ряд объектов до сих пор неготовые и их сдачу обещают через, прямо так, пятилетки?

И вот тут выяснилось, что космодром, оказывается, строится поэтапно – первая очередь, вторая и третья. Полноценный ввод космодрома в эксплуатацию запланирован не раньше 2030 года.

Что интересно, по мере того как на строительство данного объекта направляются новые бюджетные средства, а сдача объектов отсрочивается на годы вправо, сам «Восточный» уже стал притчей во языцех, как самая плодотворная площадка для коррупционных распилов.

Эту стройку века на сегодняшний день сопровождают 14 уголовных дел, находящихся в производстве из 163 всего возбужденных. Ведь в процессе строительства, куда-то потерялось около 100 млрд рублей. Видимо именно тех, которые должны были быть направлены на строительство объектов, так называемых второй и третьей очереди.

В итоге, космодром строится, бюджетные средства продолжают выделяться и примерный их объем на следующую декаду будет варьироваться в пределах 250-300 млрд рублей, что делает «Восточный» на сегодняшний день рекордсменом распилов РФ. Тут даже авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов” грустно всплакнет – такие объемы!

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