Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»

13.06.2021, 8:08

Нужно использовать наше самое сильное оружие — забастовку!

Беларусь сейчас находится в состоянии войны. Войны против тирании и беззакония. В любой войне наступает момент, когда снова нужно собрать все силы и идти в наступление.

Иначе противник вас просто захватит, и воевать будет уже поздно. Сейчас мы наблюдаем, что хунта начала террор в ответ на массовые протесты прошлым летом, но позволить захватчикам развернуться нельзя! Приближается момент, когда мы снова должны идти в наступление.

Чтобы быстрее с этим покончить, нужно использовать наше самое сильное оружие – забастовку! Только массовая народная забастовка поставит на колени режим. Только остановившиеся производства в стране остановят беззаконие. Сделать это можем только мы.

И не стоит бояться угроз увольнения от начальства, ведь если мы стоим до конца, уволен будет только визжащий от бессилия начальник. Не ты, не твой коллега, ни твои знакомые – уволен будет он. А самое главное – уволенный ещё в августе таракан, наконец отправится в «отпуск» — на нары.

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