Компания Novavax заявила об эффективности и безопасности своей вакцины от COVID-19 более чем на 90% 14.06.2021, 16:20

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фото: REUTERS

Данные были получены в ходе третьего этапа клинического испытания.

Биотехнологическая фирма Novavax заявила, что ее вакцина от COVID-19 является безопасной и эффективной на 90,4%.

Такие данные были получены в ходе третьего этапа клинического испытания, в котором приняли участие почти 30 тысяч участников из США и Мексики, пишет «Униан».

Установлено, что вакцина с двумя дозами является 100% эффективной для предотвращения среднетяжелого и тяжелого течения заболевания и 93% эффективной против некоторых вариантов, отмечает Novavax.

Компания Novavax заявила, что планирует подать разрешение в управление по контролю за продуктами и лекарствами в третьем квартале этого года.

"Испытания на поздних стадиях подтверждает, что NVX-CoV2373 предлагает обнадеживающий профиль переносимости и безопасности", - отметил в пресс-релизе доктор Грегори Гленн, президент исследований и разработок Novavax.

"Эти данные показывают стабильный, высокий уровень эффективности и подтверждают способность вакцины предотвращать COVID-19 на фоне продолжающейся генетической эволюции вируса", - добавил Гленн.

В результате исследований было оценено 77 подтвержденных инфекций COVID-19 среди 29 960 участников исследования. Novavax отметил, что в группе плацебо наблюдали 63 случая заболевания коронавирусом против 14 случаев в группе, которая получала две дозы вакцины. Это привело к оценке эффективности вакцины в 90,4%.

В компании утверждают, что вакцина хорошо переносится. Наиболее распространенными побочными эффектами были усталость, головная боль, боль в мышцах и боль в месте инъекции, которые обычно длились не более двух-трех дней.

Все госпитализации с коронавирусом в ходе испытания происходили в группе плацебо, сообщает компания. Novavax заявила, что вакцина эффективна против некоторых вариантов, включая вариант Альфа, впервые обнаруженный в Великобритании. Около 65% случаев были "вариантами, вызывающими беспокойство", заявили в компании.

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