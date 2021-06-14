В Воложинском районе мост «отремонтировали» деревянными подпорками 1 14.06.2021, 20:11

Фотофакт.

Деревянные подпорки под мостом в Воложинском районе остались после ремонта. Об этом в комментарии mlyn.by сообщил начальник Воложинского участка специализированного управления №1 РУП "Минскавтодор-Центр" Вячеслав Сухолет.

Фотография с мостом возле деревни Боровиковщина Воложинского района появилась на днях в соцсетях и приобрела большую популярность.

"Да в порядке у нас мост. За содержание его мы, конечно же, не отвечаем, для этого есть специальные службы, но связь с Боровиковщиной держим. Никто ни на что не жаловался", — говорят в Ивенецком сельсовете, к которому относится населенный пункт.

А Вячеслав Сухолет объяснил, что прошлой осенью на мосту через Ислочь был ремонт, после которого остались деревянные подпорки.

"И вы что, действительно поверили, что такой большой мост держат эти две деревянные конструкции? Спину "переправе" через реку подставляют огромные бетонные конструкции, что рядом на фото. По сравнению с их мощностью наши "укрепления", которые остались после ремонта дорожного покрытия моста, кажутся просто смешными", — говорит он.

По словам специалиста, подпорки после ремонта решили не убирать: они никому не мешают, но могут пригодиться при дальнейшем обслуживании объекта. "Но, как видите, возникли вопросы. Если так, поедем, разберём, чтобы не было поводов для ненужных разговоров. Уверяю: мост без них не упадет", — заявляет Сухолет.

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