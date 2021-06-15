Топливные копеечные стратеги разгоняют инфляцию 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

15.06.2021, 11:54

7,500

Время повторить акцию «Стоп бензин»?

«Правительство» не там ищет резервы сдерживания инфляции, регулируя цены на все что можно, кроме топлива.

Меж тем, топливо выросло с начала года на 17 копеек, что парадоксальным образом соответствует показателю инфляции, если верить Нацбанку, - 9,4 процента. Для себя отметим, что это всего лишь в два раза выше прогноза на год. И надо сказать, что этот молот одинаково бьет и по частным компаниям, и по государственным.

Ну, и судя по тому, как «Белнефтехим» не боится санкций, «которые не работают», стоит ожидать ускорения роста стоимости топлива на белорусском рынке. Чтобы закрыть дыры, первым делом можно грабануть своих.

Заодно отметим уровень понимания современного мира у топ-менеджеров «Белнефтехима». В их представлении, если про контрабанду (а после введения санкций экспортная торговля «Белнефтехима» по своей сути превратилась в контрабанду) писать не по общим канал связи, а по специальным, то про нее никто не узнает.

А вообще хорошая была акция «Стоп бензин». И результатов удалось добиться. Редко хунта шла на уступки. А тут пришлось. Отличный пример внутреннего давления на систему, чтобы помочь ей развалиться.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».