Россия сорвала изготовление спутника для Анголы из-за американских санкций 5 15.06.2021, 12:43

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фото: роскосмос

Компания Airbus должна была поставить в РФ модуль для AngoSat-2.

Россия столкнулась с проблемами при изготовлении спутника связи AngoSat-2 для Анголы из-за американских санкций. Есть вероятность, что аппарат придется переделывать, сообщило 15 июня РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

С введением очередных санкций в отношении России с мая 2021 года запрещена поставка в страну американской космической электроники, попадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. В спутнике AngoSat-2 заложена американская электронная компонентная база — компания Airbus должна была поставить в Россию модуль полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием. Теперь будет необходимо пересмотреть схемотехнические решения в спутнике и согласовать их с заказчиком.

Как писал "Коммерсант", спутник AngoSat-1 был запущен Россией ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с космодрома Байконур 26 декабря 2017 года. Спутник вышел на связь после отделения от разгонного блока, но на следующий день с него перестала поступать телеметрическая информация. Позднее спутник был признан неработоспособным.

В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве спутника AngoSat-2, что оценивалось почти в 130 млн долларов. Российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" начала работы в августе 2018 года.

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