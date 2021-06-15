Брат, срочно выключи станок!
- Телеграм-канал БОР
- 15.06.2021, 15:15
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Иначе будет слишком поздно.
Чудес на свете не бывает, брат.
Наш станок (страна) гибнет.
Давно уже повело направляющие, задняя бабка не держит центра, отказали датчики, СОЖ высохла в системе и масло ушло из коробки - шестерни сломались и ее заклинило на одну, последнюю передачу…
И вот, наш вибрирующий, дымящийся станок с визгом, на максимальной подаче гонит тупой, раскаленный о заготовку резец к шпинделю.
И до столкновения осталось совсем чуть-чуть.
Мы с тобой знаем, кто это сделал.
Мы и сами, по наивности своей и доверчивости позволяли им делать это десятки лет.
А теперь ходим кругами и смотрим, как страна стремительно движется к гибели.
Брат, срочно выключи станок!
Иначе будет слишком поздно.
Телеграм-канал БОР