Брат, срочно выключи станок! Телеграм-канал БОР

15.06.2021, 15:15

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Фото: NEXTA

Иначе будет слишком поздно.

Чудес на свете не бывает, брат.

Наш станок (страна) гибнет.

Давно уже повело направляющие, задняя бабка не держит центра, отказали датчики, СОЖ высохла в системе и масло ушло из коробки - шестерни сломались и ее заклинило на одну, последнюю передачу…

И вот, наш вибрирующий, дымящийся станок с визгом, на максимальной подаче гонит тупой, раскаленный о заготовку резец к шпинделю.

И до столкновения осталось совсем чуть-чуть.

Мы с тобой знаем, кто это сделал.

Мы и сами, по наивности своей и доверчивости позволяли им делать это десятки лет.

А теперь ходим кругами и смотрим, как страна стремительно движется к гибели.

Брат, срочно выключи станок!

Иначе будет слишком поздно.

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