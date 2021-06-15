Пусть начальники нервничают, бегают и крутятся

Пусть начальники нервничают, бегают и крутятся1
- Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»
- 15.06.2021, 17:43
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Только всеобщая забастовка поможет быстро и бескровно сбросить фашистское ярмо.
Писал, пишу и буду писать, что даже при нынешнем «законодательстве» можно объявить легальную забастовку!
На каждом белорусском госпредприятий масса технических, технологических и бытовых проблем!
Надо использовать эти проблемы, как формальный повод к забастовке! В любом случае, надо забрасывать начальство требованиями устранения проблем, а при неисполнении их объявлять забастовку!
И обязательно нужно объединяться в один мощный рабочий кулак!
Пусть начальники нервничают, бегают, крутятся! Надолго их не хватит! А менять уже не на кого!
Жыве Беларусь!
Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»