закрыть
15 июня 2021, вторник, 18:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пусть начальники нервничают, бегают и крутятся

1
  • Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»
  • 15.06.2021, 17:43
  • 4,264
Пусть начальники нервничают, бегают и крутятся
Фото: nn.by

Только всеобщая забастовка поможет быстро и бескровно сбросить фашистское ярмо.

Писал, пишу и буду писать, что даже при нынешнем «законодательстве» можно объявить легальную забастовку!

На каждом белорусском госпредприятий масса технических, технологических и бытовых проблем!

Надо использовать эти проблемы, как формальный повод к забастовке! В любом случае, надо забрасывать начальство требованиями устранения проблем, а при неисполнении их объявлять забастовку!

И обязательно нужно объединяться в один мощный рабочий кулак!

Пусть начальники нервничают, бегают, крутятся! Надолго их не хватит! А менять уже не на кого!

Жыве Беларусь!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский