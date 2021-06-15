Пусть начальники нервничают, бегают и крутятся 1 Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»

15.06.2021, 17:43

4,264

Фото: nn.by

Только всеобщая забастовка поможет быстро и бескровно сбросить фашистское ярмо.

Писал, пишу и буду писать, что даже при нынешнем «законодательстве» можно объявить легальную забастовку!

На каждом белорусском госпредприятий масса технических, технологических и бытовых проблем!

Надо использовать эти проблемы, как формальный повод к забастовке! В любом случае, надо забрасывать начальство требованиями устранения проблем, а при неисполнении их объявлять забастовку!

И обязательно нужно объединяться в один мощный рабочий кулак!

Пусть начальники нервничают, бегают, крутятся! Надолго их не хватит! А менять уже не на кого!

Жыве Беларусь!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».