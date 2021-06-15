Завершается время иллюзорного величия для Путина 1 Андрей Зубов

15.06.2021, 17:55

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Проясняется новая политическая доктрина Байдена.

Завтра в Швейцарии пройдет историческая встреча президента Джо Байдена и Владимира Путина.

Я, будучи историком, не люблю привешивать ко всему эпитет «исторический». Множество событий, которые кажутся важными, тонут в реке Лете и через полсотни лет о них мало кто вспоминает. Но кое-что подсказывает мне, что с завтрашней встречей будет не так. Ее запомнят.

Пока завершается подготовка к ней, и она разительно отличается у Путина и Байдена. Путин ограничивается довольно самоуверенными интервью, в которых отрицает все свои и своих ближних грехи в отношении США и тех ценностей, которые исповедуют и защищают Соединенные Штаты, в том числе и ценностей демократии, человеческого достоинства и гражданской свободы. Путин не создает и не пытается создать, как это принято обычно, международную коалицию в преддверии переговоров. Путин — опытный политик, и то, что он отправляется в Швейцарию, имея за собой только больную ковидом, стагнацией и авторитаризмом Россию, говорит о многом. Да, есть еще единственный союзник — минский тиран, но от дружбы с ним даже Путину неловко. В любом случае, на переговорах с Байденом союз с Лукашенко это не козырь, а тяжкое обременение.

Совершенно иначе ведет себя новый президент США. Он тоже очень опытный политик, но, как показали последние его действия, с опытом соединена у него настоящая политическая мудрость и гроссмейстерское умение рассчитывать ходы. Эти качества в политике всегда редки. Предшественник Байдена не обладал ими и в малой степени. Трампа захлестывало иррациональное. У Байдена же все предельно рационально, хотя и эмоционально. Его симпатии и антипатии известны и понятны Западному миру. Это традиционные для Демократов США симпатии и антипатии. Ничего неожиданного. Но эмоции американского президента отливаются в политические действия высоко профессионально.

Байден еще во время предвыборной кампании пообещал, что если он станет президентом, то выяснит точно, повинна ли Россия в хакерских атаках на американскую избирательную систему. Теперь он получил результаты расследований, и спокойно говорит, тихо но веско — да, повинна вполне. Когда теперь Путин со странной улыбочкой продолжает настаивать, что все обвинения России со стороны Запада в хакерских атаках смешны и голословны, он прямо обличает президента США во лжи. Но вряд ли мир поверит такому обличителю больше, чем президенту США.

После этого Байден смог очень аккуратно успокоить палестино-израильскую вспышку, грозившую перерасти в межнациональную войну. И так успокоить, что обе стороны до сих пор считают себя победителями, а мир восстановлен — это великолепный результат. При том лавры миротворца Байден с готовностью отдал президенту Египта. Это даже не скромность — это настоящая мудрость. Отвечать за мир на Переднем Востоке должны сами державы Переднего Востока, по крайней мере, очевидно для всех соседних государств.

Первая поездка президента Байдена в Европу во многом стала подготовкой к встрече с Владимиром Путиным, хотя, конечно, были и иные цели. Но в хорошей дипломатии цели всегда переплетаются до неотделимости.

На встречах в Лондоне и Корнуолле с Борисом Джонсоном и руководителями G7 были вполне укреплены двухсторонние отношения США-Великобритания, так что стали говорить о новой Атлантической хартии через 80 лет после первой. Семерка подтвердила свое полное единодушие в отношении России и Китая. Еще недавно между ее участниками были немалые разногласия, а Трамп предлагал вернуть Россию «в сущем виде» в G7. Теперь о возвращении России никто и не заикался. Как и о позитивном отношении к коммунистическому Китаю. Сами режимы этих стран своими бесчеловечными и безнравственными действиями против собственных граждан и одобрением жестокостей в Бирме и в Беларуси сделали эти режимы из потенциальных объектов сотрудничества безусловными соперниками. Синцзян, Гонконг, Навальный, разгром ФБК и полное прекращение всякой соревновательности на выборах в России явили всему миру воинственно антидемократический характер и России и КНР. Еще восемь лет назад Запад надеялся на постепенную демократизацию и интеграцию России и КНР в демократическое сообщество. Россию даже приняли авансом в G7, создали совет «Россия-НАТО».

После аннексии Крыма и уничтожения демократии в Гонконге этим надеждам пришел конец. Но хаотичная политика Трампа вносила сумятицу в отношения западных стран друг с другом и позволяла Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеяться, что Запад расколется и диктаторы займут в новом мировом порядке главенствующие места.

Эти надежды не оправдались. На место республиканца Трампа пришел в январе демократ Байден. И вот, в Корнуолле ведущие страны Запада демонстрируют давно невиданное единство в отношении и России, и Китая. Время надежд на исправление «плохих парней» — коммунистов миновало. Китай и Россия остались плохими и даже, более того, становятся всё хуже и хуже в отношении к основополагающим ценностям Запада, а потому из партнеров они вновь превратились в противников. И в Корнуолле это было объявлено всему миру.

Но мало этого. Борис Джонсон пригласил на встречу и несколько ведущих стран Содружества, которые ценят демократические институты и стремятся к сотрудничеству именно с развитыми странами, в которых демократия соединена с высшим уровнем науки и технологии. Премьер-министр Южной Африки Сирил Рамафоса и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон присутствовали на встрече лично, а премьер министр Индии Нарендра Моди — удаленно, из-за свирепствующей в его стране пандемии. Эти лидеры однозначно подтвердили свой союз с западными демократиями, как и Южная Корея, тоже приглашенная на Корнуолльский саммит.

А потом была встреча глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе — и вновь полное единство и поддержка президента Байдена. На этой встрече, кажется, удалось даже урегулировать конфликт США с Турцией. Эрдогану пообещали передать миссию НАТО в Афганистане в обмен на прекращение заигрываний с Путиным, впрочем, и так закончившихся этой весной. Новое лицо Беларуси-России оказалось столь отвратительным, что участники НАТО из центральной Европы, еще недавно игравшие двойную игру и думавшие извлечь выгоду из противоречий США и России, в первую очередь речь идет о Венгрии, Чехии и Словакии, повернулись однозначно к Брюсселю и отвернулись от Москвы. Гражданам этих стран, еще недавно сателлитов коммунистического СССР, последние действия двух друзей — Путина и Лукашенко — столь ясно напомнили и 1956 и 1968 гг., что дальнейшие заигрывания с ними очевидно привели бы к поражению на парламентских выборах и без того непрочных правящих коалиций.

На этой встрече перспектива присоединения Украины и Грузии к НАТО была подтверждена и при этом специально было подчеркнуто, что территориальные проблемы, возникшие в результате оккупации части пространства этих стран Россией, не будут приниматься во внимание, наоборот, они заставят НАТО еще более гарантировать безопасность этих стран, а вот проблемы с коррупцией, непрозрачным судопроизводством, олигархией — будут. Так что теперь будущее единение Украины и Грузии с НАТО зависит от самих народов этих стран, а не от России.

Сегодня новый раунд переговоров Байдена теперь уже с Евросоюзом и входящими в него странами. Камень преткновения — «Северный поток-2», против которого так яростно боролся Трамп, оказался тем самым крюком, на котором Бог предлагал Иову повесить Левиафана. Европа, конечно, нуждается в российском дешевом газе, но при большой необходимости всегда найдет ему замену, пусть и более дорогую. Алжир, США, Северное море могут заменить Сибирь. А вот найти такой же по объемам или даже близкий рынок сбыта для своего газа, если Европа поставит заслонку на «Северный поток», Россия не сможет никогда. И тогда она понесет неисчислимые убытки, совершенно разрушительные для всей финансовой системы нашей страны. Так что, согласившись на достройку «Потока», Байден не капитулировал перед Путиным, а поймал его на тот самый крючок, что прекрасно понимает и мудрая Меркель.

Так что на встречу с Путиным президент Байден направляется, как опытный стратег, укрепив тылы, собрав союзников, отмобилизовав резервы.

Что ему может противопоставить Путин? Союз с красным Китаем? Но Китай сам сейчас почти в панике. Такой мобилизации Запада против его экспансии и он не ждал. Китаю нужен западный рынок еще больше чем России, и западные новейшие технологии также еще больше, чем России, пребывающей в послесоветской архаике. А теперь у КНР будет все меньше и рынка, и технологий Запада.

Новая политическая доктрина Байдена теперь проясняется. Режимы, враждебные США и их союзникам, Соединенные Штаты в единстве с союзниками будут давить санкциями, отсекать от своих рынков (тем более что после пандемии надо дать работу своим гражданам) и жестоко наказывать за все акты агрессии — пятая позиция Северо-Атлантического договора подтверждена полностью. Но при этом двери к сотрудничеству будут приоткрываться всякий раз, когда решившиеся противостоять коллективному Западу авторитарные и тоталитарные режимы, будут идти на попятный и расширять у себя область гражданских свобод, а вовне придерживаться общепринятых правил поведения государств.

И если даже такой материк, как красный Китай, содрогнулся, то России тут и думать нечего. Альтернатива очень проста — или невыгодные, разорительные, закабаляющие, и постыдные отношения с КНР на правах младшего партнера, грозящие в среднесрочной перспективе распадом страны, или выгодные, обогащающие и равноправные отношения с технологически самыми развитыми, экономически самыми мощными, а политически свободными странами демократического мира от Новой Зеландии до США. Тот выбор, который сделали ныне Южная Африка и Индия, пора сделать и РФ. От некоторых плодов безумств прежних лет при этом придется отказаться, но плюсы тут безмерно перевешивают минусы, а колоссальные перспективы безмерно привлекательней, того вонючего угла, в который загнала себя Россия при нынешнем двадцатилетнем правлении.

Встреча в Швейцарии станет исторической не потому, что ее российский участник вдруг осознает свои ошибки и переложит штурвал на 180 градусов. Этого не случится. Не осознает и не переложит. Исторической эта встреча станет потому, что она консолидировала демократический мир и развеяла последние его иллюзии в отношении образумливания России и Китая.

В Швейцарии пройдут переговоры двух враждебных государств, отнюдь не равных по своей силе и по своей поддержке в мире. Запад очень долго не желал считать Россию и КНР врагами. Вражда ему обошлась очень дорого и экономически, и психически в годы Холодной войны. Он надеялся на возобновление дружбы, закрывал глаза и уши на дела и слова ненависти, исходящие из Москвы и Пекина. Этот период закончился. А в открытом противостоянии надежд на победу над Западом у слабой России и технологически зависимого Китая нет. И чем быстрее поймет это новое руководство России — тем лучше для России. На нынешнее руководство надежды, понятно, нет.

В Швейцарии Путин разыграет новую пьесу своего величия и равенства с президентом величайшей страны мира, но в этот фарс никто в мире теперь не поверит, да и в России — немногие. Время иллюзорного величия для Путина завершится, скорее всего, завтра.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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