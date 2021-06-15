В Ушачах начали установку бюстов Быкова и Бородулина 15.06.2021, 18:13

Реализация проекта приурочена ко дню рождения Василя Быкова, который будет отмечаться 19 июня.

В центре Ушачей на Витебщине устанавливают бюсты выдающимся уроженцам этих мест Василю Быков и Рыгору Бородулину. Оба — почетные гражданине Ушачского района.

Организацию взял на себя общественный активист Глеб Лободенко. В его активе целый ряд реализованных проектов по увековечению памяти выдающихся личностей, в том числе монумент Тадеушу Костюшко в Меречёвщине, валун на могиле Рыгора Бородулина, пишет Радыё Свабода.

Автор бюстов в Ушачах — белорусский скульптор Игорь Засимович, с которым у Глеба Лободенко давнее и плодотворное сотрудничество.

Реализация проекта приурочена ко дню рождения Василя Быкова, который будет отмечаться 19 июня.

В прошлом году Глеб Лободенко объявил сбор средств на изготовление бюстов и их установку. Тогда же он получил разрешение Ушачского райисполкома на установку бюстов в центре Ушачей.

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