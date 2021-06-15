Самолет с российской делегацией кружил над Швейцарией час 10 15.06.2021, 21:14

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иллюстрационное Фото

В это время посадку совершал самолет президента США.

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула прибыл в аэропорт Женевы с опозданием около часа. Самолету пришлось сделать несколько кругов, ожидая разрешения на посадку. В это время посадку совершал самолет президента США Джо Байдена.

Владимир Путин прибудет в Женеву завтра, 16 июня.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж.

Скриншот с сайта flightradar24.com

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