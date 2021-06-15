Самолет с российской делегацией кружил над Швейцарией час

Самолет с российской делегацией кружил над Швейцарией час10
- 15.06.2021, 21:14
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В это время посадку совершал самолет президента США.
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула прибыл в аэропорт Женевы с опозданием около часа. Самолету пришлось сделать несколько кругов, ожидая разрешения на посадку. В это время посадку совершал самолет президента США Джо Байдена.
Владимир Путин прибудет в Женеву завтра, 16 июня.
Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж.