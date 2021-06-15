закрыть
15 июня 2021, вторник, 22:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самолет с российской делегацией кружил над Швейцарией час

10
  • 15.06.2021, 21:14
  • 8,536
Самолет с российской делегацией кружил над Швейцарией час
иллюстрационное Фото

В это время посадку совершал самолет президента США.

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула прибыл в аэропорт Женевы с опозданием около часа. Самолету пришлось сделать несколько кругов, ожидая разрешения на посадку. В это время посадку совершал самолет президента США Джо Байдена.

Владимир Путин прибудет в Женеву завтра, 16 июня.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж.

Скриншот с сайта flightradar24.com
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский