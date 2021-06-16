Сдаст ли Вова Сашу? 16.06.2021, 7:38

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Фото: РИА Новости

Сейчас это выглядит вполне реально.

Сдаст ли Вова Сашу? Перед женевской встречей Путина и Байдена этот вопрос – не праздный. Даже большинство гражданских бюрократов на службе режима хотели бы, чтобы «сдал» и «это все закончилось», пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Однако рассчитывать на быстрый результат женевского диалога явно не приходится. В том числе и потому, что о результате широкая общественность может долго не узнать. Напомним также, что Путин ничего не любит делать под давлением. А, допустим, создание какой-нибудь Братиславской (Загребской, Стокгольмской и пр.) международной группы по урегулированию в Беларуси уже будет означать, что Путин под давлением отступил.

Но это не значит, что стороны не согласятся на некое «Хитрое Негласное Решение» (ХНР). Например, в очередной раз подстегнуть конституционную реформу в РБ и досрочные выборы. Тоже негласно. И очень жестко. Сейчас (после самолета) это выглядит вполне реально. Даже с точки зрения морали.

Лукашенко столько раз нагло обманывал, кидал, фактически обзывал и оскорблял Путина, что сохраняющаяся до сих пор его поддержка порой кажется мистической. Хотя, может, соображение простое: «как бы чего не вышло».

К тому же Путину уже некому демонстрировать, что он своих «сукиных сынов» не бросает. Все среднеазиатские властители благополучно снижают зависимость от РФ, балансируя между Турцией и Китаем. Кому показывать? Органически чуждому для Путина Пашиняну? Додону, обреченному «пролететь» со своей соци-комми-коалицией на парламентских выборах в июле? Асаду? Но ему не надо ничего показывать, так как у Асада вообще нет выбора и какой-либо субъектности.

Тем не менее, по сумме соображений пока на вопрос в заголовке можно ответить так. Может сдать. Но чтоб никто не знал.

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