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Весь Борисов остался без воды

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  • 16.06.2021, 13:19
  • 5,810
Весь Борисов остался без воды

В городе произошла серьезная авария.

Утром в Борисове произошла авария на водопроводных сетях. На момент публикации новости весь город оставался без холодной воды, эту информацию onliner.by подтвердили в ГП «Борисовводоканал».

Авария случилась сегодня в 9:05. Произошел прорыв водопровода. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до 13:00.

Как отметили в организации, если в короткие сроки не получится добиться улучшения качества подаваемой воды, будет дополнительно организован ее подвоз в автоцистернах.

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