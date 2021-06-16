Весь Борисов остался без воды

Весь Борисов остался без воды2
- 16.06.2021, 13:19
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В городе произошла серьезная авария.
Утром в Борисове произошла авария на водопроводных сетях. На момент публикации новости весь город оставался без холодной воды, эту информацию onliner.by подтвердили в ГП «Борисовводоканал».
Авария случилась сегодня в 9:05. Произошел прорыв водопровода. Сейчас специалисты занимаются устранением проблемы. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до 13:00.
Как отметили в организации, если в короткие сроки не получится добиться улучшения качества подаваемой воды, будет дополнительно организован ее подвоз в автоцистернах.