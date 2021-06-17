Поезд с Лукашенко несется под откос 6 Телеграм-канал «Ник и Майк»

17.06.2021, 7:55

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фото: ТАСС

Путин не стал демонстративно защищать «союзника».

В ближайшее время будут происходить события, которые покажут договорились ли Байден и Путин по проблеме режима Лукашенко. Каждый день затягивания повышает стоимость поддержки узурпатора для Кремля.

И для диктатора будут сюрпризы. Можно дальше играть в недоделанных солдатиков и даже приставить к каждому главе района расстрельную команду, но это поезд, который несется под откос.

Даже принимая во внимание «ценность белорусского контрабандного хаба» для Кремля, это будет слишком дорогая история. Белорусских «успешных бизнесменов», то есть контрабандистов, в самое ближайшее время ждут сюрпризы, которые сделают их супертоксичными даже для этого специфического «бизнеса».

Путин не стал демонстративно защищать «союзника». В этом и содержится ответ. Раньше такое было недопустимо.

Время ускорилось. Тик-так.

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