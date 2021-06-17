Ученые выяснили, как наши предки освещали пещеры 17.06.2021, 17:32

Археологи провели ряд экспериментов в испанской пещере Isuntza 1.

Работа опубликована в журнале PLOS One (перевод - naked-science.ru). Известно, что наши предки часто использовали пещеры в качестве жилья, но мало что известно о том, как они их освещали. А ведь чтобы проникнуть в наиболее глубокие уголки, необходим был постоянный источник света, который не сильно бы коптил и давал людям возможность дышать и видеть.

Ученые из Университета Кантабрии (Испания) решили выяснить, как это делали наши предки, проведя серию экспериментов в испанской пещере Isuntza 1. Их исследование было основано на археологических данных, найденных в аналогичных палеолитических пещерах. Авторы работы использовали пять различных факелов, сделанных из смолы плюща, можжевельника, дуба, березы и сосны, а также два варианта каменных ламп с животным жиром (костный мозг коровы и оленя) и небольшое кострище из можжевеловых и дубовых веток.

Выяснилось, что каждый тип освещения подходил для разных целей. Вероятно, древние люди так и поступали: «включали» тот тип света, который подходил к той или иной пещере и задачам, необходимым для выполнения в ней. Так, для исследования широких пещер, видимо, требовались факелы, сделанные из нескольких палочек, поскольку они излучали свет во всех направлениях, их было легко транспортировать и они не ослепляли факелоносца. Интенсивность таких светильников была почти в пять раз больше, чем у масляной лампы.

Факел горел в среднем 41 минуту, но минимум — 21, максимум — 61. А вот «горелки» — стационарные «факелы» — имели тенденцию постоянно гаснуть, поэтому требовали тщательного наблюдения. Основным недостатком факелов, как выяснили исследователи, было большое количество дыма. Каменные лампы на жире же, вероятно, использовали для освещения небольших помещений. Горели они слабее, зато не требовали постоянного поддерживания и не чадили. Ученые сделали вывод, что все эти типы освещения могли использоваться как по отдельности, так и вместе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».