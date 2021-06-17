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Идиотизм лукашизма: В Минске задержали зрителей на просмотре спектакля

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  • 17.06.2021, 19:01
  • 13,866
Идиотизм лукашизма: В Минске задержали зрителей на просмотре спектакля

Судят зрителей судьи Александр Петраш и Дмитрий Карсюк.

Задержанных в Минске на просмотре спектакля "Белый Кролик, Красный кролик" зрителей наказывают административным арестом. Их дела рассматриваются в суде Центрального района столицы, сообщает телеграм-канал @viasnanazirae.

Просмотр только начался 16 июня в Красном дворике на Революционной улице, как появилась милиция. Всего задержали почти десяток человек. Четырех матерей несовершеннолетних детей ночью отпустили, а остальных задержали до суда и поместили на Окрестина. На всех составили протоколы за "неповиновение сотрудникам милиции".

Судья Александр Петраш арестовал на 15 суток 34-летнего Никиту Романкина и 25-летнюю Алию Саед. Судья Дмитрий Карсюк на 15 суток отправил за решётку 48-летнюю Светлану Мещанинову. Она своей вины не признала, рассказала, как было на самом деле, и предложила просмотреть видео, которое снимали силовики.

Свидетель-милиционер на суде заявил, что "им поступила информация о возможном несанкционированном массовом мероприятии на улице Революционная 7а", поэтому присутствующих задержали для "установления личности". А на территории РУВД женщина якобы "отказалась пройти, упиралась и цеплялась за его руку". По словам милиционера, видеокамер у них не было.

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