закрыть
17 июня 2021, четверг, 20:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе

3
  • 17.06.2021, 20:06
  • 2,584
Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе

Сумма сделки может достигать 20 млн евро.

Компания Wargaming выкупила 76 квартир в жилом комплексе Tower на проспекте Конституции в Вильнюсе. Сумма сделки может достигать 20 млн евро, пишет Irytas.lt и отмечает, что это беспрецедентный случай для Литвы.

29-этажный комплекс Tower на 180 квартир – долгострой, строительство завершили только два года назад.

Как пишет литовское издание, квартиры предназначаются для белорусских айтишников. Отсюда сотрудникам Wargaming будет удобно добираться до офиса компании в бизнес-центре Quadrum, который находится на той же улице. Wargaming занимает в бизнес-центре пять этажей. Вильнюсский офис компании планирует создать до 400 рабочих мест.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»