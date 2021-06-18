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Андрей Ярмоленко: Я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken

  • 18.06.2021, 10:18
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Андрей Ярмоленко: Я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken
Андрей Ярмоленко
Фото: Getty Images

Веселое заявление украинского нападающего после победного матча.

Лучший игрок матча против Северной Македонии, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высмеял просьбу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не трогать напитки от спонсоров Евро 2020. Видео с послематчевой пресс-конференции Ярмоленко опубликовал 17 июня в Twitter телеканала Eurosport.

Ярмоленко пришел на мероприятие в отличном настроении, он стал главной звездой второго поединка сборной Украины на турнире. Под конец пресс-конференции футболист решил пошутить.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca Cola – я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", – сказал Ярмоленко и рассмеялся.

После этого капитан сборной Украины поставил бутылки обратно на место.

14 июня капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, придя на пресс-конференцию накануне победного для его команды матча против Венгрии (3:0), отодвинул бутылки с Coca Cola в сторону, а затем поднял бутылку с водой, намекнув таким образом, что нужно пить.

На следующий день французский полузащитник Поль Погба, мусульманин, на встрече с журналистами убрал бутылку пива Heineken после победы Франции над Германией (1:0).

16 июня лучший игрок матча сборной Италии против Швейцарии (3:0) Мануэль Локателли также отодвинул бутылки с Coca Cola и поставил вместо них бутылку с водой.

Инциденты уже успели окрестить bottlegate ("бутылкогейт").

Комментируя произошедшее, в УЕФА потребовали от участников Евро 2020 не трогать спонсорские напитки, отметив, что договорные обязательства в отношении спонсоров являются частью регламента турнира. В футбольном союзе не исключили штрафов, если случаи повторятся, пишет Reuters.

Контекст:

СМИ писали, что из-за жеста Роналду акции Coca-Cola обвалились на $4 млрд. По словам экспертов, падение стоимости акций компании на 1,6% было связано с выплатой дивидендов.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

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