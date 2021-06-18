Андрей Ярмоленко: Я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken 18.06.2021, 10:18

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Андрей Ярмоленко

Фото: Getty Images

Веселое заявление украинского нападающего после победного матча.

Лучший игрок матча против Северной Македонии, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высмеял просьбу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не трогать напитки от спонсоров Евро 2020. Видео с послематчевой пресс-конференции Ярмоленко опубликовал 17 июня в Twitter телеканала Eurosport.

Ярмоленко пришел на мероприятие в отличном настроении, он стал главной звездой второго поединка сборной Украины на турнире. Под конец пресс-конференции футболист решил пошутить.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca Cola – я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", – сказал Ярмоленко и рассмеялся.

После этого капитан сборной Украины поставил бутылки обратно на место.

😂 Андрей Ярмоленко пошел против Криштиану Роналду и остальных! #EURO2020



📹 UEFA pic.twitter.com/DsnJdvXyY0 — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 17, 2021

14 июня капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, придя на пресс-конференцию накануне победного для его команды матча против Венгрии (3:0), отодвинул бутылки с Coca Cola в сторону, а затем поднял бутылку с водой, намекнув таким образом, что нужно пить.

NEW - Cristiano Ronaldo was annoyed to see two sugar-laden Coca-Cola bottles in front of him at the #EURO2020 press conference. He then held up a bottle of water, saying "agua," Portuguese for water.pic.twitter.com/xF1vJ1ltV0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 15, 2021

На следующий день французский полузащитник Поль Погба, мусульманин, на встрече с журналистами убрал бутылку пива Heineken после победы Франции над Германией (1:0).

People PRAISING Ronaldo for removing a bottle of coke from press conference & celebrating water



People HATING on Pogba for removing a bottle of Heineken (non-alcoholic as it turns out but he didn’t know) because alcohol is against his faith



Racism 2.0



pic.twitter.com/qtgx6lVOlR — nazir afzal (@nazirafzal) June 16, 2021

16 июня лучший игрок матча сборной Италии против Швейцарии (3:0) Мануэль Локателли также отодвинул бутылки с Coca Cola и поставил вместо них бутылку с водой.

Locatelli following Ronaldo’s footsteps. Coca Cola gonna be a meme at this point 😂😂 pic.twitter.com/gK5wCKGM1v — Abduł (@Abdul999_) June 16, 2021

Инциденты уже успели окрестить bottlegate ("бутылкогейт").

Комментируя произошедшее, в УЕФА потребовали от участников Евро 2020 не трогать спонсорские напитки, отметив, что договорные обязательства в отношении спонсоров являются частью регламента турнира. В футбольном союзе не исключили штрафов, если случаи повторятся, пишет Reuters.

Контекст:

СМИ писали, что из-за жеста Роналду акции Coca-Cola обвалились на $4 млрд. По словам экспертов, падение стоимости акций компании на 1,6% было связано с выплатой дивидендов.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

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