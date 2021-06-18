В Минске начали судить женщину, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора 22 18.06.2021, 12:13

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Алина Касьянчик

Процесс сделали закрытым.

В Заводском суде Минска начался процесс над Ольгой Синелевой, которая отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик. Процесс сделали закрытым «для безопасности потерпевшей и с целью неразглашения сведений о ее личности», сообщает «Радыё Свабода».

Против 33-летней Ольги Синелевой возбуждено уголовное дело за нарушение равноправия граждан (ар. 190 УК). Она находится под подпиской о невыезде.

Ольга Синелева

Обвиняемой, имеющей двоих детей, один из них грудной, грозит до 2 лет лишения свободы. Как ранее сообщила Генпрокуратура, договор найма жилого помещения был подписан в прошлом году 21 июля на 2 года. Потерпевшая помощник прокурора «выполняла вовремя и в полном объеме» свои обязательства в договоре. Но арендодатель, согласно прокуратуре «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и других интернет-ресурсов» и потребовала от Алины Касьянчик освободить жилое помещение.

Алина Касьянчик участвовала в процессах по уголовным делам против протестующих. Она была гособвинителем по делу журналисток «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которых за стрим с «площади перемен» осудили на два года колонии. Также Касьянчик представляла обвинение по делу о надписях «не забудем» возле места гибели Александра Тарайковского.

Потерпевшая Алина Касьянчик явилась в суд.

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