Альтернативный ручеек нефти для Таракана засох 1 18.06.2021, 13:06

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Азербайджан заявил о полном прекращении поставок.

Согласно данных официальной статистики Азербайджана, в январе-мае 2021 года в Беларусь было поставлено 270 691,94 тонн нефти на общую сумму 118,9 млн долларов США. Это соответствует трем танкерным партиям. По сообщениям из специализированных СМИ, количество азербайджанской нефти было несколько больше - около 360 тыс. тонн (четыре танкерные партии), пишет телеграм-канал zaprauka.by.

В общем не суть сколько танкеров было на самом деле поставлено: три или четыре, - все это выясниться по результатам полугодия. Но главный итог такой, что после первого квартала поставки альтернативной нефти из Азербайджана закончились. Их не было ни апреле, ни в мае, и никаких заявок от БНК на июнь. Этот факт неоднократно подтверждали и сами представители азербайджанской нефтяной компании SOCAR, что с апреля 2021 года с белорусской стороны нет никаких заявок.

Все это происходит на фоне совершенно противоположных заявлений политиков и чиновников о активизации нефтяных поставок азербайджанской нефти в Беларусь, которые пошли после последнего визита Лукашенко к своему коллеге Алиеву в Баку. В частности, так отметился посол Беларуси в Азербайджане А. Равков.

В итоге после громких прошлогодних заявлений со стороны Беларуси о практически переходе на альтернативную нефть, в текущем году программа ее поставок была тихо «слита» без всяких объяснений и при гробовом молчании государственных СМИ, которые раньше «дули в фанфары» каждому приходящему танкеру.

Это происходит уже не в первый раз. В 2012 году после двухлетних поставок венесуэльской и азербайджанской нефти аналогичным образом была свернута и первая программа поставок в Беларусь не российской нефти. Такие подходы, естественно, не добавляют серьезности в глазах партнеров ни белорусским нефтяным компаниям, ни профильным чиновникам, которые ездят на переговоры с иностранными энергетическими ведомствами.

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