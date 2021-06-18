Ученые выяснили, зачем мы крутим некоторые песни в своей голове 18.06.2021, 14:55

Специалисты из США узнали, что навязчивая мелодия, которая «застревает» в голове, выполняет важную функцию для мозга.

Работа опубликована в Journal of Experimental Psychology: General, пишет сайт naked-science.ru. Навязчивая мелодия знакома практически каждому. Исследования показали, что с этим явлением сталкиваются 98 процентов людей, независимо от пола.

При этом повторение мелодий в среднем длится дольше у женщин и раздражает их сильнее. Как правило, такая мелодия представляет собой легко запоминающееся музыкальное произведение, которое постоянно повторяется в голове, как только перестает играть. В 73,7 процента случаев это песни с текстом и лишь в 7,7 процента — инструментальная музыка.

Ученые из Калифорнийского университета (США) провели эксперимент, проходивший в несколько этапов, длившихся на протяжении нескольких недель. В первом испытуемые слушали незнакомую музыку, затем то же самое повторяли через неделю, но уже в сочетании с фрагментами фильмов. А еще те же фильмы воспроизводили без музыкального сопровождения.

Участников (не имевших музыкального образования) просили запомнить как можно больше деталей из каждого фильма во время воспроизведения музыки. Затем их опрашивали на предмет того, как часто они воспринимали каждую из мелодий в качестве навязчивой.

Выяснилось, что чем чаще в голове человека проигрывалась та или иная мелодия, тем больше он запоминал деталей из определенного фильма, с которым эта музыка ассоциировалась. Таким образом, ученые пришли к выводу, что механизм запоминания навязчивых мелодий помогает укрепить общую память и запомнить детали происходящего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».