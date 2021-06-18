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Парламент Черногории уволил министра за отрицание геноцида в Сребренице

  • 18.06.2021, 17:06
Парламент Черногории уволил министра за отрицание геноцида в Сребренице

Парламент посчитал, что Здравек Кривокапич нанес ущерб стабильности правительства.

Парламент Черногории принял резолюцию о геноциде в Сребренице 1995 года и отправил в отставку просербского министра юстиции за отрицание им этого геноцида, что может угрожать стабильности правящей коалиции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В резолюции парламент осудил геноцид в Сребренице, когда около 8000 мужчин и мальчиков-мусульман были казнены силами боснийских сербов. Он также запрещал публичное отрицание зверств.

Однако "Демократический фронт", доминирующая Просербская партия, которая поддержала кабинет премьер-министра Здравка Кривокапича, в состав которого входят прозападные партии и те, что поддерживают тесные связи с Сербией, проголосовала против резолюции, потенциально нанеся ущерб стабильности правительства.

В апреле Кривокапич начал процедуру увольнения министра юстиции Владимира Лепосавич, не имеет партийной принадлежности, через отрицание им геноцида в Сребренице.

Лепосавич, просербский политик заявил, что геноцид в Сребренице ни был "однозначно установлен" как факт.

"Демократический фронт" оставался решительным противником освобождения Лепосавича.

"Предлагая увольнение министра, я рискнул... быть обозначенным врагом и предателем только через справедливость и правду", - сказал Кривокапич депутатам.

Постановление о геноциде соответствует обязательству Черногории защищать права человека и меньшинств как часть ее стремление присоединиться к Европейскому Союзу.

Кривокапич и его союзники пришли к власти в августе прошлого года после победы на парламентских выборах, вытеснив альянс, возглавляемый Демократической партией социалистов (ДПС), преданной президенту Мило Джукановичу.

"Демократический фронт" также просил об отставке Кривокапича и новое коалиционное соглашение, однако не ясно, приведет кризис к распаду или реструктуризации правительства.

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