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Евро-2020: Хорватия сыграла вничью с Чехией

  • 18.06.2021, 21:12
Евро-2020: Хорватия сыграла вничью с Чехией
фото: Reuters

Чехия вышла на первое место в группе D.

Хорватия сыграла вничью с Чехией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в пятницу, 18 июня, в Глазго и завершилась со счетом 1:1.

Чехия благодаря ничьей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе D. В активе хорватов одно очко, команда находится на третьей позиции.

В заключительном туре группового этапа Хорватия 22 июня сыграет с Шотландией. Чехия в тот же день встретится с Англией.

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