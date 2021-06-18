Евро-2020: Хорватия сыграла вничью с Чехией
- 18.06.2021, 21:12
Чехия вышла на первое место в группе D.
Хорватия сыграла вничью с Чехией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Встреча прошла в пятницу, 18 июня, в Глазго и завершилась со счетом 1:1.
Чехия благодаря ничьей набрала четыре очка и вышла на первое место в группе D. В активе хорватов одно очко, команда находится на третьей позиции.
В заключительном туре группового этапа Хорватия 22 июня сыграет с Шотландией. Чехия в тот же день встретится с Англией.