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Китайская ловушка

  • Александр Скобов
  • 18.06.2021, 22:15
Китайская ловушка
Александр Скобов

Путинская Россия – это таран Континентального Китая.

Как представляется, западные правящие круги близки к осознанию неизбежности глобального противостояния Свободного мира и мира авторитарно-тоталитарного в лице Континентального Китая и путинской России. Однако в политических элитах нет единого мнения относительно того, от кого из этих двух монстров исходит более серьезная и актуальная угроза.

Существует влиятельная "партия", считающая, что сосредоточиться надо на противостоянии Континентальному Китаю, обладающему куда большими ресурсами, чем Россия. А на противостояние России желательно не отвлекать силы. А может быть даже попытаться перетянуть Россию на сторону Запада в этом противостоянии, сыграв на российско-китайских противоречиях.

И вот здесь кроется опасность фундаментальной ошибки. Это не две разных угрозы, между которыми можно выбирать, какой из них заняться в первую очередь. Это одна угроза. Путинская Россия и Континентальный Китай сегодня – одно целое. А если точнее, путинская Россия – это таран Континентального Китая, разрушающий систему международно правовых правил и ограничений.

Да, со своими полутора процентами мирового ВВП путинская Россия не сможет по-настоящему воспользоваться плодами победы над Свободным миром. Ими воспользуется Континентальный Китай. Именно он заполнит "расчищенное пространство". Но путинская клика и ее холуйская обслуга настолько ненавидят западную демократию, что ради ее сокрушения осознанно соглашаются на эту роль "одноразового изделия". Готовы истратить на это всю Россию, не говоря уже о Сибири и Дальнем Востоке, которые уже стали объектом "внешнего переваривания" со стороны Континентального Китая при полном согласии путинской клики.

Поэтому расчет некоторых западных политиков столкнуть путинскую Россию с Континентальным Китаем на самом деле является стратегическим просчетом. Правильнее ставить вопрос не о том, который из двух монстров более опасен, а о том, которого из них проще, быстрее и менее затратно сокрушить. Очевидно, что слабейшее звено в этой паре на сегодняшний день – путинская Россия. И надо сначала выбить из рук Континентального Китая его российский таран, а уж тогда ставить вопрос о восстановлении суверенитета Республики Китай над ее континентальной частью. А там, глядишь, и в этой части революция подоспеет. Или какая перестройка по-горбачевски.

Александр Скобов, Facebook

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